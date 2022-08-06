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Росіяни планують показовий "суд" над військовополоненими в Маріуполі: готують клітки у філармонії

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Росіяни планують показовий "суд" над військовополоненими в Маріуполі: готують клітки у філармонії

Фото: Маріупольська міська рада.

У Маріуполі російські окупанти планують влаштувати показовий судовий процес над військовополоненими.

Росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя. Діаметр арматури - 20 мм.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді. 

"Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України", - йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Вадима Бойченка, російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та "Червоний Хреста" втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.

"Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу", - наголосив він.

Фото: Маріупольська міська рада. / ©
Фото: Маріупольська міська рада.

Як повідомлялося, російсько-окупаційна влада влаштувала у захопленому Маріуполі "День цинізму". Так, вони організували рок-концерт на зруйнованому заводі "Азовсталі", а потім так звана "влада" міста запалила символ - вічний вогонь.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
844
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