Росіяни планують показовий "суд" над військовополоненими в Маріуполі: готують клітки у філармонії

У Маріуполі російські окупанти планують влаштувати показовий судовий процес над військовополоненими.
Росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя. Діаметр арматури - 20 мм.
Про це повідомили у Маріупольській міськраді.
"Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України", - йдеться в повідомленні.
За словами міського голови Вадима Бойченка, російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та "Червоний Хреста" втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.
"Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу", - наголосив він.
Як повідомлялося, російсько-окупаційна влада влаштувала у захопленому Маріуполі "День цинізму". Так, вони організували рок-концерт на зруйнованому заводі "Азовсталі", а потім так звана "влада" міста запалила символ - вічний вогонь.
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