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Росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя: в "Атеш" показали докази

Росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя: в "Атеш" показали докази

Фото "Атеш" з доказами того, шо росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя

Загарбники будують нові оборонні споруд для захисту від атак безекіпажних катерів.

Російські окупанти прагнуть повернути кораблі свого Чорноморського флоту до Севастополя. На це вказує будівництво нових оборонних споруд.

Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

Агенти "Атеш" зафіксували в окупованому Севастополі будівництво нових оборонних споруд від безекіпажних катерів. Ці споруди призначені для захисту бухт та збереження суден, що обслуговують Чорноморський флот Росії.

"Ці заходи вказують на прагнення окупантів повернути свої кораблі у стрій", – зазначили в партизанському русі.

В "Атеш" зауважили, що вже неодноразово демонстрували ефективність взаємодії із Силами оборони України, і висловили впевненість, що "незабаром усі залишки рашистських "корит" на плаву вирушать на дно".

Фото
Фото "Атеш" з доказами того, шо росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя
Фото
Фото "Атеш" з доказами того, шо росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя
Фото
Фото "Атеш" з доказами того, шо росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя
Фото
Фото "Атеш" з доказами того, шо росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя

До слова, речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що кораблі Чорноморського флоту РФ не виходять в акваторію Чорного моря через зміну тактики та через несприятливу погоду.

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