Росіяни планують утилізувати кораблі ВМС України, які залишилися в Севастополі - рос"ЗМІ"

Проте процес зараз призупинений через безпеку російських кораблів.

Кораблі ВМС України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту не будуть, їх утилізують.

Про це повідомили рос"ЗМІ" з посиланням джерело в силових структурах Криму.

Окупанти заявили, що, мовляв, у 2014-му після "возз'єднання Криму з Росією" ВМС України нібито "кинули" на півострові близько 20 кораблів, включаючи БДК "Костянтин Ольшанський", корвети "Тернопіль", Луцьк", корабель управління "Славутич" та інші.

Наразі процес утилізації, за словами джерела, для окремих кораблів призупинено через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель "Тарантул" росіян.

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