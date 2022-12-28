Росіяни почали окопуватися на півдні тимчасово захопленого Криму (супутниковий знімок)

Російські війська риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму.
Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів на півдні українського Криму.
Про це повідомив швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте в Twitter.
Російські війська вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму. Траншеї помітили за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності.
Пітте додав, що система траншей, можливо, ще розширилася після того, як було зроблено зображення.
Russian forces dug trenches around a radar station near Lazurne in southern Crimea.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022
The trenches were drawn using recent high-resolution satellite imagery. The trench system may have been expanded since the image was taken.
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Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.
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