Росіяни почали окопуватися на півдні тимчасово захопленого Криму (супутниковий знімок)

Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів на півдні українського Криму.

Про це повідомив швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте в Twitter.

Російські війська вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму. Траншеї помітили за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності.

Пітте додав, що с истема траншей, можливо, ще розширилася після того, як було зроблено зображення.

Russian forces dug trenches around a radar station near Lazurne in southern Crimea.



The trenches were drawn using recent high-resolution satellite imagery. The trench system may have been expanded since the image was taken.



44.640452, 34.382704@GeoConfirmed pic.twitter.com/SXRaCNcDTI — Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Читайте також: