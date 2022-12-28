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Росіяни почали окопуватися на півдні тимчасово захопленого Криму (супутниковий знімок)

Росіяни почали окопуватися на півдні тимчасово захопленого Криму (супутниковий знімок)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
739
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Росіяни почали окопуватися на півдні тимчасово захопленого Криму (супутниковий знімок)

Twitter/Benjamin Pittet (https://twitter.com/COUPSURE)

Російські війська риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму.

Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів на півдні українського Криму.

Про це повідомив швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте в Twitter.

Російські війська вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму. Траншеї помітили за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності.

Пітте додав, що система траншей, можливо, ще розширилася після того, як було зроблено зображення.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

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Дата публікації
Перегляди
739
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