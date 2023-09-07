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Росіяни почали завозити "масовку" на окуповані території для проведення псевдовиборів – ЦНС

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росіяни почали завозити "масовку" на окуповані території для проведення псевдовиборів – ЦНС

Росіяни готуються до псевдовиборів на ТОТ / Фото Flickr

Окупанти мають намір залучити студентів "волонтерських рухів", бюджетників, а також – гастролерів з РФ.

Так, з 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях почнеться "голосування" на дільницях. На них працюватиме спеціально підготовлена "масовка" з боку ворога. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Підготовку до фейкових виборів росіяни розпочали давно. Зокрема, сьогодні, 7 серпня, останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання. Натомість у п'ятницю, 8 серпня, росіяни відкриють "дільниці", які працюватимуть впродовж трьох днів.

"Враховуючи, що ці ”дільниці" будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів", – повідомляється у ЦНС.

Той факт, що дільниці переважно будуть порожніми, росіяни теж зможуть пояснити своїй аудиторії. Вони  запевнятимуть, що більшість населення проголосувала за місцем проживання. 

Раніше стало відомо, що близько 3 тисяч людей допомагають окупантам у підготовці фейкових виборів. Однак ця цифра становить лише 1% від загальної кількості населення.

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Дата публікації
Перегляди
367
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