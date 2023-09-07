Росіяни почали завозити "масовку" на окуповані території для проведення псевдовиборів – ЦНС

Так, з 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях почнеться "голосування" на дільницях. На них працюватиме спеціально підготовлена "масовка" з боку ворога.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Підготовку до фейкових виборів росіяни розпочали давно. Зокрема, сьогодні, 7 серпня, останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання. Натомість у п'ятницю, 8 серпня, росіяни відкриють "дільниці", які працюватимуть впродовж трьох днів.

"Враховуючи, що ці ”дільниці" будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів", – повідомляється у ЦНС.

Той факт, що дільниці переважно будуть порожніми, росіяни теж зможуть пояснити своїй аудиторії. Вони запевнятимуть, що більшість населення проголосувала за місцем проживання.

Також читайте Загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення

Раніше стало відомо, що близько 3 тисяч людей допомагають окупантам у підготовці фейкових виборів. Однак ця цифра становить лише 1% від загальної кількості населення.

Читайте також: