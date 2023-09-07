Росіяни почали завозити "масовку" на окуповані території для проведення псевдовиборів – ЦНС

Окупанти мають намір залучити студентів "волонтерських рухів", бюджетників, а також – гастролерів з РФ.
Так, з 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях почнеться "голосування" на дільницях. На них працюватиме спеціально підготовлена "масовка" з боку ворога.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо
Підготовку до фейкових виборів росіяни розпочали давно. Зокрема, сьогодні, 7 серпня, останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання. Натомість у п'ятницю, 8 серпня, росіяни відкриють "дільниці", які працюватимуть впродовж трьох днів.
"Враховуючи, що ці ”дільниці" будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів", – повідомляється у ЦНС.
Той факт, що дільниці переважно будуть порожніми, росіяни теж зможуть пояснити своїй аудиторії. Вони запевнятимуть, що більшість населення проголосувала за місцем проживання.
Раніше стало відомо, що близько 3 тисяч людей допомагають окупантам у підготовці фейкових виборів. Однак ця цифра становить лише 1% від загальної кількості населення.
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