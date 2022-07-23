Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту

В Одеському порту, який 23 липня атакували ракетами окупанти, було зерно. Його готували до експорту, який мав початися вже за кілька днів, згідно з підписаною угодою в Стамбулі 22 липня.

Перші поставки мали відбутися вже 24 чи 25 липня.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики.

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - розповіли у відомстві.

Крім того, в ефірі телемарафону речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат також підтвердив, що російська армія завдала ракетного удару саме по тій частині портової інфраструктури, де зберігалося зерно.

"В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном — було завдано удар саме там, де зерно. Тому бачимо, чого вартують ті домовленості з країною-терористом" - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Із Росією наші представники не укладали жодних спільних угод.

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