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Росіяни поцілили з авіації по будинку на Херсонщині: є загиблі

Росіяни поцілили з авіації по будинку на Херсонщині: є загиблі

Фото: Associated Press

В будинку на момент атаку були люди.

Російські окупанти вдарили з авіації по селу Саблуківка у Херсонській області. Росіяни атакували будинок. Є загиблі місцеві мешканці.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці удару загинув чоловік. За словами голови ОВА, його особу наразі встановлюють. Крім того, дорогою до лікарні померла 47-річна жінка. Її рятувальники дістали з-під завалів будинку. 

Нагадаємо, вдень 23 січня російські війська вдарили по Херсону. Армія РФ обстріляла Корабельний район. Чоловіка була смертельно поранено просто біля його під'їзду.

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