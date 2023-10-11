На Донеччині росіяни погрожують школярам, які хочуть вчити українську – ЦНС

Загарбники продовжують витісняти українську мову з усіх сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях. Тепер її вивчення у школах є необов'язковим, а за бажання школярів таки опановувати її - гноблять та погрожують.

Про це повідомляє ЦНС.

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Так, окупанти зробили урок з української мови факультативним та не обов'язковим для вивчення предметом у всіх підконтрольних закладах загальної середньої освіти на ТОТ Донецької області. Українське підпілля зазначає, що ворог розробив примітивну програму з вивчення української мови для учнів середніх та старших класів, яка налічує близько 300 годин на 5 років.

"Водночас коли діти виявляють ініціативу щодо проходження навіть такого факультативу, окупанти психологічно тиснуть на учнів, принижують їх та погрожують проблемами з навчанням", – акцентували у Центрі.

Таким чином окупаційна адміністрація планує демонструвати начебто "дотримання" міжнародного права на окупованій території, а саме – права населення на вивчення рідної мови. Однак насправді така скорочена програма української мови є лише прикриттям для подальшої русифікації регіону.

"Центр національного спротиву отримав від підпілля списки всіх окупантів та колаборантів, які причетні до цих заходів та продовжують працювати в інтересах ворога. Кожен понесе неминуче покарання", – запевняють у ЦНС.

Нагадаємо, Російські загарбники продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Вони одягають їх у військову форму та дають до рук зброю.

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