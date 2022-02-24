Росіяни погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному: аудіозапис

Ворог вимагає здатися.

Дві нерозпізнані цілі погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному в Чорному морі, прикордонники зайняли оборону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", ­– йдеться у повідомленні.

Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України.