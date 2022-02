Росіяни погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному: аудіозапис

❗️Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону разом зі ЗСУ. До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України. Two unrecognized targets threaten border guards on Zmiiny. Border guards took up the defense. Two unrecognized targets approached Snake Island. The occupiers are threatening to demand that the Izmail Border Troops surrender. The aggressor used an international channel of communication for the safety of navigation. Border guards took up the defense.