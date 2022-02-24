Росіяни погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному: аудіозапис

Ворог вимагає здатися.
Дві нерозпізнані цілі погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному в Чорному морі, прикордонники зайняли оборону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", – йдеться у повідомленні.
Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України.
❗️Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному
❗️Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону разом зі ЗСУ. До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України. Two unrecognized targets threaten border guards on Zmiiny. Border guards took up the defense. Two unrecognized targets approached Snake Island. The occupiers are threatening to demand that the Izmail Border Troops surrender. The aggressor used an international channel of communication for the safety of navigation. Border guards took up the defense.Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 24 лютого 2022 р.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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