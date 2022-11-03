Росіяни попереджають мешканців Каховки про термінове виселення з міста - Хлань

Російські окупанти заявляють, що до 7 листопада всі мешканці повинні покинути тимчасово захоплену Каховку. У місті та в Новій Каховці їздять автомобілі з гучномовцями та попереджають про "евакуацію".

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише Media Center Ukraine.

За його словами, автомобілі вже три дні їздять вулицями тимчасово окупованих міст та інформують людей про "переселення". Втім, як буде організований цей виїзд і чи будуть людей "евакуювати" організовано, невідомо. Зараз мешканців міста просять їхати самостійно.

"Вже відзначається примусове виселення з приватних будинків і Каховки, і Нової Каховки, які розташовані у безпосередній близькості до узбережжя річки Дніпро. Спершу таку інформацію подавали з Голої Пристані і з Олешків. Там першочергово окупанти почали ось це так зване виселення з приватних будинків", - каже Хлань.

Тим часом у приватні будинки заселяються російські військові, переодягнені в цивільне, розповів депутат.

Російські окупанти намагаються всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Нова "влада" відключає електрику й воду, доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку Збройних сил України.

Тим часом росіяни не залишають правий берег окупованого Херсона. Окупанти агресорки РФ перевозять туди гроші, награбоване та адміністрації, які створили на захопленій території.

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