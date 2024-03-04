Росіяни поширюють фейк про евакуацію держслужбовців з Херсону

Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні.

Про це повідомляють Сили оборони з посиланням на Центр протидії дезінформації, - заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соціальних мережах.

Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності.

"Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У Росії немає ресурсів для наступу на Херсон", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті заявили, що ЗСУ підтягнули до Кринок на Херсонщині додаткові резерви. Тим часом українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра.

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