Росіяни поширюють фейк про "гуманне" ставлення до військовополонених: що відомо

Росія розповсюджує інформацію про те, буцімто бійці її армії "гарантують військовополоненим українцям життя і гуманне ставлення". Це – суцільна брехня.

Про це пише Центр комунікацій та стратегічної безпеки.

Вчора, 10 липня, генпрокурор Андрій Костін повідомив про розстріл двох українських військовополонених біля Роботиного.

"Це – далеко не перший випадок звірств, вчинених окупантами. Наприкінці березня 2024 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опублікувала черговий звіт (грудень 2023 – лютий 2024), у якому йдеться про різке зростання кількості випадків катувань і страт українських військовополонених з боку російських окупантів".



У звіті підкреслюється, що катування та жорстоке поводження щодо українських полонених з боку росіян дуже поширені та є "звичайним явищем". За даними ООН, жертвами різних видів катувань стали 96% українських військовополонених (58 людей з 60 опитаних).



"Поширюючи брехню про "гуманне" поводження з полоненими, РФ заманює українських бійців у смертельно небезпечну пастку".

Раніше військовий експерт сказав, як можна покарати росіян за розстріли військовополонених ЗСУ.

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