Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни поширюють фейк про смерть Віталія Козловського на фронті: співак відреагував

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1243
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни поширюють фейк про смерть Віталія Козловського на фронті: співак відреагував

Віталій Козловський на передовій / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Захисник висміяв дешевий фейк росіян.

Російські телеграм-канали поширюють новину про те, що Віталій Козловський буцімто загинув на фронті. Співак закликав перевіряти інформацію й не довіряти фейкам. 

Емоційне відеозвернення Козловський виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Мені люди показали новину, де наші кінчені сусіди мене вже встигли поховати. Але я живий, зі мною все гаразд і я вдячний усім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти", – заявив співак.

Росіяни
Росіяни "поховали" Козловського / Скриншот "Боже, яке кончене!"

"Справи у ворога кепські"

Військовий закликав українців зберігати спокій навіть у випадку, коли дізналися найстрашнішу інформацію про своїх близьких із неофіційних джерел.

"Не поспішайте панікувати. Імовірно, це помилка або просто маніпуляція і фейк", – запевнив Козловський.

Він також підкреслив, що противник продовжує вдаватися до таких жалюгідних прийомів через власну безпорадність.

"Якщо вороги маніпулюють смертями живих і в хід ідуть такі дешеві методи – отже, напевно, справи у них дуже кепські", – підсумував співак.

Нагадаємо, Віталій Козловський на фронті потрапив під обстріл, після чого буквально прощався із життям.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1243
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація