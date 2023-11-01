Росіяни поширюють фейк про смерть Віталія Козловського на фронті: співак відреагував

Російські телеграм-канали поширюють новину про те, що Віталій Козловський буцімто загинув на фронті. Співак закликав перевіряти інформацію й не довіряти фейкам.

Емоційне відеозвернення Козловський виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Мені люди показали новину, де наші кінчені сусіди мене вже встигли поховати. Але я живий, зі мною все гаразд і я вдячний усім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти", – заявив співак.

Росіяни "поховали" Козловського / Скриншот "Боже, яке кончене!"

"Справи у ворога кепські"

Військовий закликав українців зберігати спокій навіть у випадку, коли дізналися найстрашнішу інформацію про своїх близьких із неофіційних джерел.

"Не поспішайте панікувати. Імовірно, це помилка або просто маніпуляція і фейк", – запевнив Козловський.

Він також підкреслив, що противник продовжує вдаватися до таких жалюгідних прийомів через власну безпорадність.

"Якщо вороги маніпулюють смертями живих і в хід ідуть такі дешеві методи – отже, напевно, справи у них дуже кепські", – підсумував співак.

Нагадаємо, Віталій Козловський на фронті потрапив під обстріл, після чого буквально прощався із життям.

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