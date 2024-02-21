Росіяни поширюють фейк про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра" - Сили оборони півдня

Російські окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про нібито "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра".

Про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соціальних мережах.

"Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

"Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", - резюмують українські захисники.

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Як повідомлялося у зведення Генштабу, ЗСУ виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, взоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

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