Росіяни поширюють фейк про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра" - Сили оборони півдня

Російські окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.
Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про нібито "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра".
Про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соціальних мережах.
"Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.
"Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", - резюмують українські захисники.
Як повідомлялося у зведення Генштабу, ЗСУ виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, взоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.
Читайте також:
- Наступ росіян після захоплення Авдіївки: аналітики ISW розповіли деталі
- Повітряні тривоги через балістику: чому загроза тепер не лише від "Кинджалів" і чим небезпечні ракети KN-23
- Знищення шести російських Су-24 і Су-35: Ігнат оцінив значення ліквідації суден