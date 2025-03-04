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Росіяни поширюють фейкове відео про заступника Умєрова: у ЦПД відреагували

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Росіяни поширюють фейкове відео про заступника Умєрова: у ЦПД відреагували

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: телеграм-канал Міноборони України

Ворог учергове намагається просунути відверту брехню.

Росіяни поширюють фейкове відео про заступника Умєрова. У ролику, нібито створеному UNITED24, один із заступників міністра оборони України — Дмитро Марущак — дякує європейським партнерам за виділений пакет військової допомоги на суму 1,6 млрд фунтів, але наголошує, що цього недостатньо.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Росіяни поширюють фейкове відео про заступника Умєрова

Росіяни поширюють фейкове відео про заступника Умєрова

Насправді платформа UNITED24 Media не створювала такого відео, про що Центру повідомили її представники. Крім того, з-поміж заступників міністра оборони України немає людини на ім'я Дмитро Марущак.

"Такі фейки мають на меті дискредитувати урядові структури та українців як "невдячних" за надану західними партнерами підтримку та допомогу", — йдеться у повідомленні.

Раніше у ЦПД наголосили — Україна не вперше переживає складні моменти своєї історії, і завжди знаходить сили встояти. Тому попри всі зусилля Росія не досягне бажаних результатів.

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