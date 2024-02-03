Росіяни поширюють фейк про "мобілізацію перших жінок у Києві"

У Мережі поширюють новий фейк, що нібито медичних працівниць київських лікарень примусово мобілізували та відправили на полігон для проходження курсів бойової підготовки.

Про фейк пише "Справді".

Росіяни текст доповнили фотографією жінки у військовому одязі, якій передають пакунки з камуфляжем.

"Жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Вона, як і раніше, для українських жінок є лише добровільною", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Deep State показав супутникові знімки аеродрому "Бельбек" після атаки

Тим часом варто зазначити, що 19 грудня 2023-го президент України Зеленський запевнив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

"А на фотографії – військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яким волонтерки з Arm Women Now передають комплекти сучасної зимової жіночої уніформи, зʼясували журналісти проєкту "Без брехні»", - пояснили у повідомленні.

Раніше ми писали, що путінські пропагандисти вигадали новий фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Рупори Кремля заявляють, нібито генерал після даних про свою відставку готує "переворот" за участю військових.

Читайте також: