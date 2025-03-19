Росіяни пошкодили об'єкти "Укрзалізниці": які наслідки

Зранку середи, 19 березня, російські військові вдарили дронами по енергосистемі української залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів триває за графіком", - про це повідомили в "УЗ".

Зазначається, що під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару. Минулося без постраждалих.

"Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда "Укрзалізниці". Працюємо над відновленням", - додали в компанії.

