Росіяни пошкодили об'єкти "Укрзалізниці": які наслідки

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Зранку середи, 19 березня, російські військові вдарили дронами по енергосистемі української залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів триває за графіком", - про це повідомили в "УЗ".
Зазначається, що під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару. Минулося без постраждалих.
"Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда "Укрзалізниці". Працюємо над відновленням", - додали в компанії.