Росіяни пошкодили в Україні 350 газових об'єктів - Чернишов

Атаки агресорки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу. Видобуток має бути відновлений до кінця цього року.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, пише Reuters.

"Ми всі розуміємо, що енергія - це ще одна зброя. Ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", - повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку.

За словами Чернишоа, втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів. Нинішній опалювальний сезон він назвава "найважчим за всю історію".

Нагадаємо, вартість послуг газопостачання для побутових споживачів залишиться такою як самою, як була до 24 лютого 2022 року. У випадку річного контракту, встановлений у ньому тариф діятиме весь період воєнного стану та ще 6 місяців після.

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