Росіяни пошкодили залізничну колію: її швидко відновили, три потяги везуть з Донбасу майже 4 тис. осіб

Росіяни пошкодили залізничну колію: її швидко відновили, три потяги везуть з Донбасу майже 4 тис. осіб

Колію було пошкоджено на Харківщині.

Напередодні російські окупанти пошкодили залізничну колію: її вдалося відремонтувати і відправити до західних областей евакуаційні потяги.

Про це у повідомив голова Луганська ОДА Сергій Гайдай.

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За його словами, три евакуаційні поїзди з жителями Луганщини і Донеччини тимчасово залишалися на вокзалі у Краматорську. Внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове у Харківській області було пошкоджено колію. Її вдалося відновити.

Близько півночі три потяги подолали оперативно відновлену залізничниками ділянку. Вони вже прямують до західних регіонів України.

Поїзди № 276 та № 278 до Львова везуть три тисячі пасажирів на двох. Евакорейс № 138 до Хмельницького пройшов міст останнім і вивіз ще 945 людей.

“З них 500 жителів Луганщини, яких було доставлено поїздом із Новозолотарівки, 78 пацієнтів психоневрологічного диспансеру, 20 – на інвалідних візках, 15 лежачих хворих, які потребують допомоги при висадці з вагонів”, повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, у Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву, але їм це не вдається. Наразі спроби наступу невдалі, а тому окупанти країни-агресорки виконують "свій улюблений план - просто гатять по всім містах".

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