Росіяни посили контроль на виїзд до Запоріжжя з Маріуполя

Російські окупанти посилили внутрішній контроль за виїздом з Маріуполя на підконтрольні Україні території.

Радник міського голови Петро Андрющенко зауважує, що це пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тому нова "влада" намагається утримати людей.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер вїзд в місто з боку Запоріжжя дозволяють лише за перепусткою. Отримати її можна лише на території Донецької області у райвідділках поліції окупантів. "Це означає повторні допити ФСБ під час надання перепустки навіть за наявності "фільтрації", - наголосив Андрющенко.

Втім, черга за перепустками велика - сягає кількох тижнів. Таким чином росіяни намагаються штучно сповільнити евакуаційні процеси.

Як повідомлялося, російські окупанти перетворили Маріуполь на місто пожеж. Вогонь охопив полігон твердих відходів та агропідприємство. Екологічні наслідки пожеж, враховуючи шкідливість диму, будуть жахливими.

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