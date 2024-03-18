Росіяни посилюють обстріли Сумщини: у ЗСУ розповіли деталі

Росіяни збільшують щільність обстрілів в Сумській області щодня. Для цього вони використовують весь армійський арсенал.

Про це повідомив речник ОК "Північ" Вадим Мисник у коментарі Укрінформу.

Окупанти також скидають некеровані ракети з гелікоптерів та авіабомби з літаків.

"Значне збільшення обстрілів на Сумщині ми фіксуємо з початку минулого тижня. Зараз воно корелюється від 70 до 100 обстрілів за добу. Росіяни використовують по прикордонню Сумщини весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів: FPV-дрони, безпілотники типу Shahed або "Ланцет", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що під удари потрапляють цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, критична інфраструктура та приватні будинки громадян.

"Росіяни також руйнують мости та дороги, що ускладнює евакуацію мирного населення з цих населених пунктів", - додав Мисник.

За його словами, до деяких сіл на прикордонні Сумщини наразі неможливо доїхати та провести евакуацію громадян.

"Через щільність обстрілів евакуаційним групам це неможливо зробити навіть без транспорту, пішки. У селах лишаються переважно літні люди, вони сидять у підвалах. При найменшій можливості доставляємо туди продукти та необхідні речі", - розповів речник.

Нагадаємо, Путін поклав око на всю Харківщину, а під загрозою ймовірно може опинитися і Сумщина, яка і так щодня потерпає від обстрілів, адже тільки таким чином на Бєлгородщині поменшає “сюрпрайзів”.

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