Росіяни потужно вдарили по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Наслідки від нічної атаки фіксують у кількох областях.

Вночі проти понеділка, 17 березня, російські війська атакували Україну 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 90 дронів, а 70 - було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Командування наголошує, що росіяни протягом ночі запускали безпілотники з території РФ: Орла, Шаталово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, російські дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області РФ. На територію обʼєкта впали уламки БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа.

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