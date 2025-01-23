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Росіяни потужно вдарили по Запоріжжі ракетами і дронами: влада повідомила подробиці атаки

Росіяни потужно вдарили по Запоріжжі ракетами і дронами: влада повідомила подробиці атаки

Вночі проти 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя. / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Щонайменше одна людина загинула.

Пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено - енергетичний. Коли рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ударів дронів, росіяни вдарили ракетами. 

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телеканалу "Ми - Україна". 

"Після того, як рятувальники та енергетики приступили до ліквідації наслідків обстрілів ворожих БпЛА, то через чотири години ворог випустив по Запоріжжю чотири ракети. Ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував "Шахедами". Постраждали ті співробітники, які відновлювали енергетику та проводили рятувальну операцію", – розповів очільник ОВА.

Крім того, внаслідок атаки по житлових будинках одна людина загинула. Також десять людей, серед яких - немовля, перебувають у стані середньої важкості.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ знищила об'єкт енергетики в Запоріжжі. Його атакували шість дронів. 

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