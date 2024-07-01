Росіяни повністю знищили пам'ятку світового значення "Херсонес Таврійський" (фото)

"Херсонесу Таврійського" більше не існує – росіяни сплюндрували історичний спадок світового значення.

Про це пише SPRAVDI.

"Країна-терористка керується двома постулатами: що можеш – вкради, а що ні – знищуй. І саме трагічна доля знищення спіткала видатну пам'ятку українського Криму", - йдеться у повідомленні.

На місці повністю знищеної пам’ятки світового значення "Херсонес Таврійський" росіяни спорудили музей, повідомила своєю чергою старша наукова дослідниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

На розчищеній території росіяни збудували "нове місто". Музей перекриває старі пам'ятки, а деякі артефакти окупанти перенесли по камінчику й відновили на новій центральній дорозі парку.

"Херсонес Таврійський" Фото: Facebook/ Спілка археологів України

За словами Кравченко, росіяни заявили, що "в них вийшло навіть краще, ніж у греків". Більшість артефактів росіяни вивезли до своїх музеїв. Серед знахідок – фрески, посуд, предмети побуту, ікони.

Довідка:

Територія "Херсонесу Таврійського" є культурною спадщиною ЮНЕСКО, будівництво тут заборонене. Це єдина пам'ятка в Криму, яка має світове значення. Від 2000-х років до окупації Криму українські археологи й історики хотіли створили на місці Херсонесу археологічний парк.

Нагадаємо, росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів.

Крім того, російські загарбники вкрали з Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову.

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