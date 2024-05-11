Росіяни прицільно ударили по автомобілю з пораненими мешканцями Харківщини: відео

Евакуаційні екіпажі поліції працюють в надважких умовах, оскільки росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів.
Під час евакуації поранених мешканців міста Красногорівки на Харківщині екіпаж поліції “Білий Янгол” потрапив під прицільний удар російських загарбників.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши відповідне відео.
Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, коли правоохоронці допомагали місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню.
Зокрема, співробітники підрозділу “Білий Янгол” неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень.
“Ви в сорочці народилися”, - сказав жінці один із “білих янголів”, надаючи допомогу постраждалій.
Ще один врятований - 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками. Поліцейські доставили постраждалого до лікарні.
У поліції повідомили, що станом на 14:00 суботи, 11 травня, в безпечні місця доставлено 970 цивільних громадян з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад Харківської області.
Евакуаційні екіпажі поліції працюють в надважких умовах, оскільки росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів.
Станом на 12:00 11 травня 2024 року було зафіксовано 12 "прильотів" керованих бомб по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами.
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