Росіяни прицільно ударили по автомобілю з пораненими мешканцями Харківщини: відео

Під час евакуації поранених мешканців міста Красногорівки на Харківщині екіпаж поліції “Білий Янгол” потрапив під прицільний удар російських загарбників.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши відповідне відео.

Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, коли правоохоронці допомагали місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню.

У поліції зауважили, що деякі мешканці міста, яке перебуває під ворожим обстрілом, погоджуються на евакуацію лише тоді, коли отримують поранення.

Зокрема, співробітники підрозділу “Білий Янгол” неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень.

“Ви в сорочці народилися”, - сказав жінці один із “білих янголів”, надаючи допомогу постраждалій.

Ще один врятований - 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками. Поліцейські доставили постраждалого до лікарні.

У поліції повідомили, що станом на 14:00 суботи, 11 травня, в безпечні місця доставлено 970 цивільних громадян з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад Харківської області.

Евакуаційні екіпажі поліції працюють в надважких умовах, оскільки росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів.

Станом на 12:00 11 травня 2024 року було зафіксовано 12 "прильотів" керованих бомб по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами.