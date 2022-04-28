Росіяни примушують маріупольців розбирати завали Драмтеатру: роботу контролюють окупанти

Окупанти держави-терористки Росії примушують місцевих мешканців розбирати завали Драматичного театру, на який загарбники у березні скинули бомби.

Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь розборі завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжуються розбори завалів Драматичного театру. Зараз окупанти вдались до примусу місцевих на проведення робіт", – зазначив Андрющенко.

Тим часом, за його словами, псевдоофіційні особи окупованої Донецької області - так званої "ДНР", беруть участь лише у вивозі тіл загиблих.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а аткож брак питної води та їжі. А ще під завали залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

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