Росіяни привезли на свої позиції манекенів: експерт пояснив мету окупантів

Головна мета окупантів - створити маневр для відволікання.
Росіяни вдаються до нової тактики на війні. Щоб дезорієнтувати наших засників, вони привезли на свої позиції манекенів, які своєю черго, мають створювати імітацію самих окупантів.
Про мету так званого "ноу-хау" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 24 Каналу.
Він зазначає, що головна мета окупантів - створити маневр для відволікання.
"Ймовірно, це намагання створити картинку, що ворог перебуває на певній ділянці, а насправді просувається на іншій. Це єдина мета. А щодо муляжів, то це спроба зменшити український боєкомплект, щоб ЗСУ використовували проти манекенів дрони", – розповів Олександр Мусієнко.
Проте, як зазвичай буває в росіян, ідея не спрацювала.
"Напевно, у російському штабі думали, що це спрацює і хтось в таке повірить, а тоді група противника обійде позиції та виконає інше завдання", - додав Мусієнко.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти на Авдіївському напрямку поки що не можуть протиснути українську лінію оборони.
Читайте також: