Росіяни призначили "губернатором" Запорізької області екснардепа-регіонала Балицького

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти призначили "головою" псевдовійськово-цивільної адміністрації Запорізької області колишнього нардепа-зрадника Євгена Балицького.

Про його "посаду" в окупаційній владі стало відомо лише тепер. Хоча Балицький ніколи не приховував свої проросійські погляди. Він симпатизував загарбникам держави-терористки.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Поплічник росіян вже провів "пресконференцію" для засобів масової пропаганди. Під час неї він назвався "губернатором області" та використав ворожу риторику про повномасштабну війну Росії проти України. На виступ він вийшов з георгіївською стрічкою і розповів про нібито занепад Мелітополя після 2014 року.

Слід зауважити, що раніше експомічницю Балицького Галину Данильченко було призначено росіянами "мером Мелітополя".

До слова, Євген Балицький – колишній нардеп від "Партії регіонів". Потім перейшов до "Опозиційного блоку". Наразі він депутат Запорізької обласної ради від цієї політсили.

Нагадаємо, 11 березня у Мелітополі група російських окупантів з 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова. Після того росіяни призначили нового "мера". Ним стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

Читайте також: