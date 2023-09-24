Росіяни призвали на війну чергову партію українців на окупованих територіях: деталі

Російські загарбники примусово залучають громадян України до проходження так званої "військової служби" в лавах ворожої армії. Щонайменше 250 жителів Донецької області були "призвані" на війну проти своєї держави.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

За даними українського підпілля, росіяни активно здійснюють "мобілізаційні" заходи. Так, вони видають підприємствам на ТОТ "мобілізаційні плани", у яких зазначають, скільки людей повинні скерувати для служби в російській окупаційній армії.

"У випадку невиконання таких планів окупанти погрожують змінити керівний склад даних підприємств на тих осіб, що виконуватимуть схожі розпорядження вчасно та у повному обсязі", – додають у ЦНС.

Громадян України, які перебувають на ТОТ або вивезені до РФ, закликають усіма способами уникати мобілізації. На жаль, росіяни справді можуть використати їх у війні проти України. Якщо призову уникнути не вдалося, слід одразу звертатися до проєкту "Хочу жить".

Раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях намагаються "перевиховати" українських дітей, мілітаризуючи освіту та поширюючи серед них пропаганду.

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