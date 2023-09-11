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Росіяни продовжують атакувати Сумщину: 123 вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіяни продовжують атакувати Сумщину: 123 вибухи

Росіяни продовжують атакувати Сумщину / Фото: МВС

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 10 вересня 2023 року. 

Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. 

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

  • Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади. 
  • Есманська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів). 
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). Також з території РФ були авіаудари з літаків та гелікоптерів (13 ракет) та 12 НАР.  
  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух). Пошкоджено вежу мобільного зв'язку. 
  • Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (3 вибухи). 
  • Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів). 
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів) та мінометів (12 вибухів). 
  • Шалигинська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. 
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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Дата публікації
Перегляди
121
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