Росіяни продовжують атакувати Сумщину: 123 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 10 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади.

Есманська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). Також з території РФ були авіаудари з літаків та гелікоптерів (13 ракет) та 12 НАР.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух). Пошкоджено вежу мобільного зв'язку.

Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

Шалигинська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.