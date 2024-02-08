Росіяни продовжують мілітаризувати дітей на ТОТ: подробиці

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні осередки для українських дітей. Створення такого "клубу" вже анонсували гауляйтери на Запоріжжі.

Про це пише Центр національного спротиву.

Як стверджують у підпіллі, на Запоріжжі з'явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн". Його мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

"В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців. Зокрема, з сіл на півдні нещодавно вивезли 20 людей.

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