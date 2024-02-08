Росіяни продовжують мілітаризувати дітей на ТОТ: подробиці

Цинізму ворога просто немає меж.
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні осередки для українських дітей. Створення такого "клубу" вже анонсували гауляйтери на Запоріжжі.
Про це пише Центр національного спротиву.
Як стверджують у підпіллі, на Запоріжжі з'явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн". Його мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".
"В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії", – йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців. Зокрема, з сіл на півдні нещодавно вивезли 20 людей.
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