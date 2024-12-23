Росіяни продовжують надокучати українцям польотами ворожих дронів: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 23 грудня 2024 року у низці регіонів оголошена повітряна тривога через польоти ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

БпЛА в Балаклійському районі Харківської області, постійно змінюють курс.

БпЛА в північно-східній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південній та центральних частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини.

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