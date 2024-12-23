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Росіяни продовжують надокучати українцям польотами ворожих дронів: озвучено напрямок руху

Росіяни продовжують надокучати українцям польотами ворожих дронів: озвучено напрямок руху

Потурбуйтеся про себе. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 23 грудня 2024 року у низці регіонів оголошена повітряна тривога через польоти ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА в Балаклійському районі Харківської області, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північно-східній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній та центральних частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини. 

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