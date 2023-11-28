Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки на шести напрямках: українці відбили понад 30 атак - ISW

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичі (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненьке (7 км на захід від Авдіївки); і біля Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжували наземні атаки групами чисельністю від 10 до 20 осіб. Він додав, що російські сили наступають на шести напрямках в районі Авдіївки, і що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході Авдіївки та промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Російські джерела повторили заяви, що російські війська захопили всю промислову зону на південний схід від Авдіївки та досягли південно-східної околиці Авдіївки. Один з російських агрегаторів новин стверджував, що елементи десантно-штурмової бригади «Ветерани» (афілійованої з МО «Редут» приватної військової компанії) несуть основну відповідальність за захоплення Росією промислової зони. Російські військові блогери переконують, що російські війська здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки (5 км на схід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

Штупун заявив, що погані погодні умови в районі Авдіївки значно зменшили вогонь російської артилерії та використання безпілотників, але російська авіація все ще діє в цьому районі.

Російські джерела стверджували, що українські сили успішно контратакували під Авдіївкою 27 листопада. Один російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували російські позиції поблизу Степового і були частково успішні. Також інші російські військові блогери стверджували, що українські сили невдало контратакували поблизу промзони на південний схід від Авдіївки.

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27 листопада російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили понад дев’ять російських атак біля Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Новомихайлівки (11 км на південний захід від Донецька).

Українські сили не проводили жодних підтверджених або заявлених контратак на захід чи південний захід від міста Донецьк 27 листопада.

Також 27 листопада українські сили не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 27 листопада. Російські військові блогери стверджували, що частини російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-та загальновійськова армія, Східний військовий округ) контратакували та керували ними. Мовляв, їм вдалося відкинути українські війська на західну околицю Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) і просунутися в районі балки Грушева (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Однак ISW не може підтвердити це твердження. Інше російське джерело стверджувало, що негода сповільнила наступальні дії біля Старомайорського, а лінія фронту не змінилася.

Нагадаємо, військові блогери РФ стверджують, що окупанти 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2 під Авдіївкою.

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