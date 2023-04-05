Росіяни продовжують обстрілювати українські громади: гатять з мінометів на Сумщині

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 4 квітня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської.

Про це пише Сумська ОВА.

Краснопільська громада: внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа і пошкоджено торговельний заклад.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Середино-Будська громада: з території Росії здійснено мінометний обстріл – 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла. Через атаку загарбників загинули шестеро людей.

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