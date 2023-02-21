Росіяни продовжують примусову паспортизацію на Донеччині: погрожують звільненням

Агресорка Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, таке розпорядження отримала "влада" Горлівки.

Про це повідомили зведеннi Генерального штабу ЗСУ.

"Gрацівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що бюджеткики, що до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із посад.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти не видаватимуть школярам атестати без паспортів РФ. Загарбники змушують старшокласників та їхніх батьків отримувати російські документи.

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