Росіяни продовжують шукати пропагандистів на ТОТ: кого вербують

Ворог продовжує вражати своїм цинізмом.
На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують пропагандистів для фейкових місцевих видань. Їхній фокус – молоде покоління.
Про це пише Центр національного спротиву.
Як зазначається, окупанти проводять конкурси на кращі "статті" та "відеоматеріали" серед студентів училищ. За перемогу ворог дарує техніку й можливість "стажування" у так званих "медіа", які були створені після захоплення регіону.
"Ворог користується прагненням молоді до легких грошей й знаменитості аби знайти зрадників-пропагандистів, адже наразі у фейкових виданнях більшість штату досі гастролери з РФ", – підсумували у Центрі.
Нагадаємо, з наближенням запланованих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, які збирається провести російська влада за допомогою колабораціоністів, фіксується прибуття до населених пунктів нових загонів російських каральних органів.
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