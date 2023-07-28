Росіяни продовжують викрадати працівників ЗАЕС: новий факт

Так, 23 червня 2023 року загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга. Хлопець залишався в Енергодарі й працював на станції.

Про це повідомляє Енергоатом.

Деталі

Сьогодні чоловік перебуває у справжньому полоні в росіян. Повідомляється, що Сергія бачили у відділенні поліції, де загарбники тримають мешканців міста та працівників ЗАЕС. Інженер регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. Щобільше, після тортур загарбники відправляють Сергія до лікарні, аби він не помер. Росіяни досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, вони лише продовжують знущання та репресії.

Близькі Сергія, які проживають у тимчасово окупованому місті, підтверджують, що він наразі живий.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи", - зазначили в Енергоатомі.

Раніше ми повідомляли, що ризик аварії на ЗАЕС щодня зростає. Можливості реагувати на це в України мінімальні.

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