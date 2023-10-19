Росіяни продовжують "зомбувати" дітей на окупованих територіях: що вигадали цього разу

Загарбники мають намір до кінця року вивезти 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга. Ключова мета – так зване "культурного просвітництва".

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.

Українських дітей везуть до Росії на "просвітництво" / Фото одного з телеграм-каналів так званої "ДНР"

Деталі

Згідно з інформацією від пресслужби Міністерства культури РФ, окупанти розробили так звану "Культурну карту 4+85". Так, для дітей з "нових територій Росії" пропагандисти створили 8 "просвітницьких маршрутів". У такий спосіб росіяни хочуть допомогти українським дітям ознайомитися із "багатою культурною спадщиною великої країни".

В Офісі повідомили про те, що діти з Луганщини та Донеччини вже вирушили до Росії. На черзі – щонайменше 300 дітей із Запорізької області.

Спрямування програм, які підготував ворог, ідентичне. Маленьких українців водять на вистави, до парків, влаштовують їм екскурсії містом, демонструючи, зокрема, експозицію "Подвиг Народа". Крім того, дітей агітують брати участь у військових квестах.

"Усупереч положенням Конвенції про права дитини, машина російської пропаганди працює без упину. Апробувавши ще з 2014 року серед населення Криму різні способи викорінення самоідентичності та належності до українського народу, нині окупанти зосередили увагу на українських дітях, які разом з батьками вимушено опинилися під владою російського агресора", – зазначив Дмитро Лубінець.

На жаль, зазначив він, до патріотично налаштованих українських дітей застосовують радикальні методи, такі як переслідування й допити. Щоб остаточно викорінити з них прихильність до України, дошкільнят виховують в найкращих традиціях Росії – знайомлять з "героями спеціальної військової операції". Так, саме тими людьми, які ще вчора прийшли в їхній дім зі зброєю.

"Примусово занурюючи українських дітей в російський освітній і культурний простір, РФ продовжує насильницьку геноцидну політику проти України. Стирається не одне покоління українців. У сучасному світі, де основоположними постулатами для цивілізованих країн є захист невідійманих прав та свобод людини незалежно від країни народження і місця походження, так не повинно бути", – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Загарбники продовжують витісняти українську мову з усіх сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях. Тепер її вивчення у школах є необов'язковим, а за бажання школярів таки опановувати її – гноблять та погрожують.

Читайте також: