Росіяни протягом доби атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів

Російські загарбники протягом 6 травня 5 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.

"Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила по райцентру", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 травня російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Угроїди на Сумщині.

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