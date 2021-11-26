"Росіяни раділи, що нас "удєлали": Зеленський прокоментував ситуацію з "вагнерівцями"

Президент України поділився цим під час пресконференції 26 листопада.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо спецоперації із затриманням бойовиків ПВК Вагнера.

Президент України зазначив, що ця сторінка в житті української розвідки підірвала репутацію нашої держави.

"Я вам вже навіть не кажу, як росіяни на це відреагували. Я отримав інформацію, як вони раділи, що нас "удєлали". Мені соромно за цей епізод в житті розвідки і видатних українських розвідників. Я кажу відверто, що ми були слабкі у цій операції. Через те, що Бурба розповідає цю інформацію, нічого хорошого для репутації нема", — сказав Зеленський.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".