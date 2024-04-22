Росіяни ракетами вдарили по Селидовому, Новогродівці та Українську: що відомо

Вночі проти 22 квітня російські війська завдали ракетних ударів по містах Новогродівка, Селидове та Українськ Донецької області. Є потерпілі.

Про це повідомили Селидівська міська військова адміністрація та поліція Донецької області.

"О 01.30 російські війська запустили ракету С-300 по місту Українськ. В цей же час окупанти запустили дві ракети С-300 по місту Селидове. О 04:50 зазнало повторного обстрілу двома авіабомбами - УМПБ діаметром 30 сантиметрів місто Українськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час першої атаки на Українськ було пошкоджено шість будівель підприємства критичної інфраструктури. Також поранено місцевого жителя 1982 року народження. Під час удару бомбами було зруйновано дві та пошкоджено п’ять будівель підприємства критичної інфраструктури.

У поліції зауважують, що напередодні Українськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч". Загинула цивільна особа. Четверо місцевих мешканців поранено. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків.

По Селидовому армія РФ завдала двох ракетних ударів близько 1:30. Внаслідок атаки частково зруйновано адмінбудівлю навчального корпусу. Також пошкоджено чотири п'ятиповерхових житлових будинків.

Також дві ракети "С-300" росіяни спрямували на Новогродівку. У місті пошкоджено підприємство.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Україні безпілотниками. Ворог застосував сім БпЛА типу "Shahed".

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