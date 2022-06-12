Росіяни розгоняють черговий фейк про мобілізацію українок на війну

Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що деякі проросійські Telegram-канали поширюють фото документу, в якому йдеться про те, що до 15 червня центри комплектування нібито мають підготувати списки жінок і провести мобілізацію.

Про це Центр повідомляє у своєму Телеграмі.

"Рядом проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років", - повідомляють у Центрі.

Однак наголошується, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим.

Центр протидії дезінформації зазначає, що нещодавно начальник Чернігівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук зауважив: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - наголошують в Центрі.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко каже, що росіяни створюють фейки, зокрема, тому, що російська влада розуміє, що їм треба хоч щось показувати.

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