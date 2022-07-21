Росіяни розмістили у машинній залі енергоблоку ЗАЕС вибухівку і військову техніку: є ризик пожежі

Окупанти країни-агресорки Росії завозять техніку на захоплену Запорізьку АЕС, що розташована в Енергодарі.

Загарбники вже затягнули до машинної зали АЕС першого енергоблоку щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку. Розмістили озброєння поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, це безпосередньо близько до головного маслобаку. Там міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Поруч також вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора.

Зазначається, що військова техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.

"Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС", - заявили у компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що окупанти продовжують порушувати всі норми безпеки, розміщуючи зброю у машинній залі енергоблоку.

До слова, від 4 березня Запорізьку АЕС контролюють російські загарбник, адже під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар. Доти обстрілювали її з артилерії, а згодом підірвали частину боєприпасів просто біля першого енергоблоку.

Нагадаємо, в Енергодарі російські військові, погрожуючи зброєю, змусили керівництво пустити сторонніх до панелі управління. Російський дизайнер, блогер і пропагандист Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара та видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

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