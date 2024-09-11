Росіяни розпочали активний штурм в Курській області: ситуація ЗСУ погіршилася

Російська армія розпочали активні штурми в Курській області. Ситуація на лівому фланзі українських військових погіршилася.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що армія РФ розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім ще й через дрібніші річки. Крім того, один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость.

"Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для кацапських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти кацапа", - пишуть аналітики проєкту.

Курська область. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, британський експерт з військової стратегії Метью Севілл вважає, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити". Один з планів ЗСУ полягає в тому, що якщо створять сильну оборону, то зможуть ефективно знекровити росіян.

Читайте також:

Курськ був несподіванкою для всіх! Місяць з початку операції на Курщині. Що далі?