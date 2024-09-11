Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни розпочали активний штурм в Курській області: ситуація ЗСУ погіршилася

Росіяни розпочали активний штурм в Курській області: ситуація ЗСУ погіршилася

Фото: Associated Press

Зокрема, армія РФ переправила бронетехніку через річку Сейм.

Російська армія розпочали активні штурми в Курській області. Ситуація на лівому фланзі українських військових погіршилася.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що армія РФ розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім ще й через дрібніші річки. Крім того, один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость.

"Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для кацапських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти кацапа", - пишуть аналітики проєкту. 

Курська область. Мапа DeepState. / ©
Курська область. Мапа DeepState.

 Як повідомлялося, британський експерт з військової стратегії Метью Севілл вважає, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити". Один з планів ЗСУ полягає в тому, що якщо створять сильну оборону, то зможуть ефективно знекровити росіян.

Читайте також: 

Курськ був несподіванкою для всіх! Місяць з початку операції на Курщині. Що далі?

Курськ був несподіванкою для всіх! Місяць з початку операції на Курщині. Що далі?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація