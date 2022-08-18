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Росіяни розпочали тотальні репресії проти населення окупованого Мелітополя - мер

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Росіяни розпочали тотальні репресії проти населення окупованого Мелітополя - мер

Фото: Associated Press

Російські окупанти на захоплених українських територіях вдаються до погроз і терору щодо місцевих мешканців. 

В тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області росіяни почали тотальні репресії проти цивільного населення. Окупанти не обирають -  це дорослі чи діти. 

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у мелітопольців забирають їхнє майно. Окупанти пояснюють такі незаконні дії "якоюсь націоналізацією".

"Вони (росіяни - Ред.) почали відбирати автівки юридичних осіб на блок-постах, оголошуючи про їхню націоналізацію. Викрадення людей продовжуються. За останній тиждень в полон забрали десять осіб. У людей починають забирають їхній бізнес", - повідомив Федоров.

Крім того, у Мелітополі нова "влада" вирішила об'єднати чотири профтехзаклади в один. Підлітків, які відмовляються там навчатися, погрожують призивати до ворожих збройних сил, наголосив міський голова.

Як повідомлялося, днями у Мелітополі сталося кілька вибухів. Зокрема, один - у центрі міста, де була розміщена одна з комендатур окупантів. Псля цього росіяни заблокували виїзд з міста. А на в’їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить навіть до того, що чоловіків роздягають для огляду.

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