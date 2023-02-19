Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни розповсюджують фейк про роботу київських шкіл

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
36
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни розповсюджують фейк про роботу київських шкіл

Росіяни розповсюджують фейк щодо учбового процесу в Києві / Фото: КМДА

РФ намагається посіяти паніку серед українців напередодні річниці вторгнення.

Росіяни пощирюють інформацію про нібито передавання київських закладів освіти під управління інших органів. Столична місцева влада спростували це.  

Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед українців. Про це інформує пресслужба Департаменту освіти і науки міста Києва. 

"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться в повідомленні. 

У департаменті додали, що всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, усі працівники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої обов’язки. Громадян закликали довіряти виключно офіційній інформації. 

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни розповсюджують фейки про "розкрадання радіоактивних матеріалів" із Чорнобильської АЕС. Так, у російському Міноборони заявили, що Київ нібито готує "фальшиві докази" розкрадання військовими РФ радіоактивних матеріалів та вивезення їх із території АЕС.

Росіяни створюють фейкові сайти та виманюють дані в українців

Росіяни створюють фейкові сайти та виманюють дані в українців

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
36
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація