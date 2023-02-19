Росіяни розповсюджують фейк про роботу київських шкіл

Росіяни пощирюють інформацію про нібито передавання київських закладів освіти під управління інших органів. Столична місцева влада спростували це.

Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед українців. Про це інформує пресслужба Департаменту освіти і науки міста Києва.

"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - йдеться в повідомленні.

У департаменті додали, що всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, усі працівники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої обов’язки. Громадян закликали довіряти виключно офіційній інформації.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни розповсюджують фейки про "розкрадання радіоактивних матеріалів" із Чорнобильської АЕС. Так, у російському Міноборони заявили, що Київ нібито готує "фальшиві докази" розкрадання військовими РФ радіоактивних матеріалів та вивезення їх із території АЕС.

Росіяни створюють фейкові сайти та виманюють дані в українців

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