Росіяни розповсюджують фейки про "розкрадання радіоактивних матеріалів" з ЧАЕС

Росіяни почали дезінформаційну кампанію щодо розкрадання радіоактивних відходів з Чорнобильської АЕС під час перебування там окупаційних військ.

Центр протидії дезінформації попереджає, що росіяни почали дезінформаційну кампанію щодо Чорнобильської АЕС. Так, в російському Міноборони заявили, що Київ нібито готує "фальшиві докази" розкрадання російськими військовими радіоактивних матеріалів та вивезення їх з території ЧАЕС".

Про це кажуть у пресслужбі ЦПД.

За словами військових РФ, "метою цієї провокації є створення політичного тиску на керівництво ряду країн для забезпечення їхнього "правильного" голосування в ООН на підтримку київської формули миру".

"Застерігаємо! Вказана інформація не відповідає дійсності! Підтвердженням цьому є заява представника управління ядерної безпеки Норвегії І.Амундсена, який відкинув звинувачення рф в участі норвезьких фахівців при підготовці "незалежного висновку" про вплив радіації на населення Київщини", - кажуть в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі інформаційні кампанії ворога направлені виключно на приховування власних воєнних злочинів, вчинених в Україні.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі, яка закликала донатити на підтримку солдатів армії Російської Федерації.

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