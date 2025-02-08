Росіяни розробляють корисні копалини на окупованих територіях: Зеленський розкрив деталі

Зеленський зазначив, що росіяни вже відкрито говорять про це у своїх медіа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти захопили цілий комплекс ресурсів у тимчасово окупованій частині Запорізькій області.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Reuters.

За його словами, агресор контролює Запорізьку АЕС в Енергодарі та розпочав розробку марганцевих руд. Зеленський наголосив, що росіяни вже відкрито говорять про це у своїх медіа.

"Подивіться, що вони захопили, про що вони почали говорити? Це марганцеві руди. І ось вам, будь ласка, ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам залізо. Вони (окупанти, - Ред.) беруть цілий комплекс і починають розробляти ці марганцеві руди. Якщо ви почуєте медійно, вони вже публічно про це говорять. Тобто всі ці кроки невипадкові", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Путін хоче забрати Донеччину і Запоріжжя.

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