Росіяни розселяють своїх "мобіків" у покинутих квартирах українців у Сєвєродонецьку і Рубіжному — Гайдай

Багато свіжомобілізованих росіян відправили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Про це 29 жовтня розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири та розселяють там своїх військових", — каже Гайдай.

За його словами, за чотири місяці постійних обстрілів Сєвєродонецьк зруйнований вщент, тому його вже не можна використовувати як фортецю. У місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ та воду.

"Російського м’яса" їхньому командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, що російські окупанти вводять нові порядки на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Зокрема, нова "влада" дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей.

Читайте також: