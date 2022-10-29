Росіяни розселяють своїх "мобіків" у покинутих квартирах українців у Сєвєродонецьку і Рубіжному — Гайдай

Російське командування розселяє новобранців у покинутих будинках українців на Луганщині.
Багато свіжомобілізованих росіян відправили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.
Про це 29 жовтня розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.
"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири та розселяють там своїх військових", — каже Гайдай.
За його словами, за чотири місяці постійних обстрілів Сєвєродонецьк зруйнований вщент, тому його вже не можна використовувати як фортецю. У місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ та воду.
"Російського м’яса" їхньому командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", — зазначив Гайдай.
Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, що російські окупанти вводять нові порядки на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Зокрема, нова "влада" дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей.
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