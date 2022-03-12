Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині: сім загиблих

Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині: сім загиблих

Точна кількість поранених наразі невідома.

Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині. Загинули семеро людей, серед них - одна дитина.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Так, 11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", - повідомила розвідка.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з людьми із колони практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонували снаряди.

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